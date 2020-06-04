Нижний Тагил получит 2,2 млн компенсации за вырубку деревьев при строительстве моста
Сегодня, 16:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле для реконструкции моста через реку Чусовую вырубят 228 деревьев в районе автодороги от села Сулём до деревни Илим. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте мэрии города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уничтожены будут 28 берёз, 97 елей, 23 сосны и 80 пихт.
Соответствующее разрешение было предоставлено «Управлению автомобильных дорог».
Согласно постановлению, организация должна будет возместить средства за пострадавшие зеленые насаждения в размере 2,2 миллионов рублей. Все порубочные останки будут утилизированы, а благоустройство — восстановлено.
В марте был проведен конкурс для определения подрядчика по ремонту перехода через реку Чусовую. Реконструкцией моста займется компания ООО «Вест». Общая стоимость работ составляет 193,1 миллион рублей.
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