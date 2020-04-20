Свердловская область заняла шестое место по объемам незаконной вырубки леса

Федеральное агентство лесного хозяйства составило рейтинг проблемных регионов, где незаконно вырубают леса. В нем Свердловская область оказалась на шестом месте. Так, по официальным данным, на территории области за 2019 год вырублено более 39 тысяч кубометров леса.

На первом месте рейтинга находится Иркутская область. В ней вырублено больше 441,6 тысяч кубометров. На втором месте — Красноярский край. Там вырубили больше 115 тысяч кубометров. Тройку лидеров антирейтинга завершает Забайкальский край. В нем вырублено более 102,1 тысяч кубометров.