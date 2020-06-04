В Свердловской области до сдачи ЕГЭ не допустят выпускников с повышенной температурой

Об этом на пресс-конференции заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

Он отметил, что ребенок будет отстранен от сдачи ЕГЭ, а затем медицинские работники сразу направят его контакты в медицинское учреждение, где и будет проведен анализ. Это требуется для того, чтобы оперативно выявить коронавирус. Кроме того, будет проверена его семья и контактные лица.

Министр образования сказал, что эти ученики будут сдавать экзамены в резервные дни 24 и 25 июля, а также август (точная дата не называется). Возможность дистанционной сдачи экзамена не предусмотрена.

Сдача экзаменов пройдет 3 июля (биология, география, информатика), 5,6 июля (русский язык), а также 8 июля (математика). Завершится основной этап 23 июля, а 24 и 25 — резервные дни.