Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле в выходные

В ходе патрулирования тагильских дорог сотрудниками полиции в период с 4 по 6 июня особое внимание будет уделено нарушителям ПДД, которые сели за руль без водительского удостоверения, а также выявлению лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
В ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминают, что за подобные нарушения предусмотрены крупные штрафы. За управление автомобилем в состоянии опьянения — до 30 тысяч рублей, за управление автомобилем без прав — от 5 до 30 тысяч рублей. Также за езду в пьяном виде нарушители лишаются прав управления транспортными средствами на 1,5-2 года. За повторное управление машиной в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.
Госавтоинспекция Нижнего Тагила обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. О нарушениях ПДД можно сообщить в дежурную часть по телефону: 8 (343) 47-70-01, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, 2 июня из-за водителя без прав 2-летний ребенок пострадал в ДТП под Нижним Тагилом. Водитель Lada, совершая обгон по обочине, врезался в Volkswagen в селе Николо-Павловское.