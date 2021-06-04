Пьяных водителей будут ловить в Нижнем Тагиле в выходные

В ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминают, что за подобные нарушения предусмотрены крупные штрафы. За управление автомобилем в состоянии опьянения — до 30 тысяч рублей, за управление автомобилем без прав — от 5 до 30 тысяч рублей. Также за езду в пьяном виде нарушители лишаются прав управления транспортными средствами на 1,5-2 года. За повторное управление машиной в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.