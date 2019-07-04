В Нижнем Тагиле власти обсудили реализацию масштабных инфраструктурных проектов

Среди наиболее значимых для города объектов участники совещания назвали мост через пруд и легкоатлетический манеж в Дзержинском районе. Общая стоимость работ составит порядка 6 млрд рублей. Также в 2020 году планируется создание современного «Единого многофункционального музейного центра», базой для которого выступит комплекс ансамбля заводоуправления Демидовых. Закончить строительство объекта планируется к 300-летию Нижнего Тагила.

На 2020 год планируется отремонтировать более 423 тыс. квадратных метров участков автодорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К этому же сроку капитально отремонтируют автодороги по улицам Окунева, Юности, Кулибина, Горошникова, Черных, Кирова (всего 22 участка общей протяжённостью 29,7 километра).

Серьёзные изменения планируется произвести среди объектов системы образования: сдача двух детских садов с ясельными группами, подготовка заключений государственной экспертизы ещё на три детсада, документов на получение субсидий из областного и федерального бюджетов на реконструкцию школ № 24 и 85. В конце блока по объектам системы образования Владислав Пинаев поручил разработать проект капремонта Городского дворца детского и юношеского творчества.

В рамках программы по благоустройству планируется капитальный ремонт пяти дворовых территорий, придание современного облика парку Победы на ГГМ, спортивной площадке в микрорайоне «Девятый посёлок», начало реконструкции I очереди центрального парка культуры и отдыха имени А. П. Бондина.