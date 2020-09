Калужская компания по производству стальных, чугунных и алюминиевых изделий обратилась в суд с иском к АО «ЕВРАЗ-НТМК» о взыскании задолженности в размере 15,3 миллиона рублей.

Судебное разбирательство назначено на 19 октября 2020 года. Исковые требования вызваны отказом «ЕВРАЗ-НТМК» от заключенного договора в связи с нарушением АО «ЗСМ МАЯК» принятых на себя договорных обязательств, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК. Напомним, 3 марта МУП «Нижнетагильские тепловые сети» подало иск в Арбитражный суд к АО «ЕВРАЗ-НТМК» о взыскании 9,4 миллиона рублей по договорам энергоснабжения. «Нижнетагильские тепловые сети» пытаются отсудить 9,4 миллиона рублей у ЕВРАЗ НТМК

