На объектах «Универсиады-2023» планируется проводить чемпионаты мира

Новые объекты «Универсиады-2023», которые появятся в Новокольцовском районе Екатеринбурга, планируется использовать для проведения чемпионатов мира. Об этом рассказал генеральный директор мероприятия Александр Чернов в интервью E1.

Он отметил, что Дворец водных видов спорта сможет принимать не только соревнования, но и десятки тысяч занимающихся в год. В Академическом строится Дворец дзюдо, там есть кому заниматься, как и в Теннисном центре. Есть кому заниматься в комплексе бассейнов в Первоуральске. Там он строится на месте старого бассейна. Я был в нем. Там на одной дорожке плавает по 10 человек. С одной стороны, это показывает невероятную востребованность, с другой стороны — чудовищный дефицит. А тут мы строим две отличные ванны, пояснил Александр Чернов. Сам он не раз сталкивался с тем, что построенные ко всемирным играм объекты в других странах часто не используются. При этом он добавил, что проведение студенческих игр в Екатеринбурге является огромным толчком к инфраструктурному развитию в индустрии спорта в регионе. Ранее правительство Свердловской области опубликовало постановление, согласно которому, стоимость Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге составит 64 миллиарда рублей. На данный момент строительство объектов стартовало. Первым объектом станет общежитие для гостей. Комплекс общежитий будет состоять из центральной секции в 14 этажей, а также двух боковых 10-этажек.

