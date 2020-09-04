На объектах «Универсиады-2023» планируется проводить чемпионаты мира

В Академическом строится Дворец дзюдо, там есть кому заниматься, как и в Теннисном центре. Есть кому заниматься в комплексе бассейнов в Первоуральске. Там он строится на месте старого бассейна. Я был в нем. Там на одной дорожке плавает по 10 человек. С одной стороны, это показывает невероятную востребованность, с другой стороны — чудовищный дефицит. А тут мы строим две отличные ванны, пояснил Александр Чернов.