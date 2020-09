Скандального схимонаха Сергия проверяют на причастность к побоям и отмыванию денег

Свердловские следователи начали проверку деятельности основателя Среднеуральского женского монастыря скандального схимонаха Сергия на предмет причастности к побоям и отмыванию денег, пишут «РИА-Новости».

Об этом сообщил депутат Госдумы Евгений Марченко, который направлял обращение в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить информацию о возможном насильственном удержании людей в обители, а также причастности к побоям и отмыванию денег. Марченко считает, что ответ следователей является промежуточным. После проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Ранее стало известно, что полиция проводит проверку Сергия из-за его проповедей. В них усматривается оскорбление представителя власти — президента РФ Владимира Путина. Напомним, схигумен Сергий стал известен после того, как в своих проповедях на YouTube он призывал не верить в коронавирус, а также не соблюдать самоизоляцию. В результате за отрицание инфекции ему был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, его лишили сана. Причиной послужили также высказывания против РПЦ и главы государства.

