Скандального схимонаха Сергия проверяют на причастность к побоям и отмыванию денег

Напомним, схигумен Сергий стал известен после того, как в своих проповедях на YouTube он призывал не верить в коронавирус, а также не соблюдать самоизоляцию. В результате за отрицание инфекции ему был назначен штраф в размере 90 тысяч рублей. Кроме того, его лишили сана. Причиной послужили также высказывания против РПЦ и главы государства.