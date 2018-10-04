Прокуратура оспорила оправдательный приговор нижнетагильского суда в отношении Юдина

Уголовное дело в отношении Юрия Юдина, который обвинялся в издевательствах над детьми, было прекращено 24 сентября по решению Пригородного суда Нижнего Тагила. Всего бизнесмену из Екатеринбурга были предъявлены обвинения в четырех эпизодах.