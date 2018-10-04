Прокуратура оспорила оправдательный приговор нижнетагильского суда в отношении Юдина
Сегодня, 06:30ОбществоФото: е1.ru
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3 октября прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила подала апелляцию на решение райсуда о прекращении уголовного дела в отношении экс-директора «Планеты» Юрия Юдина.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уголовное дело в отношении Юрия Юдина, который обвинялся в издевательствах над детьми, было прекращено 24 сентября по решению Пригородного суда Нижнего Тагила. Всего бизнесмену из Екатеринбурга были предъявлены обвинения в четырех эпизодах.
Сторона обвинения не согласна с переквалификацией статьи «Истязание» на более мягкую – «Побои». Прокуратура планирует обжаловать ранее принятое решение. Апелляция подана в облсуд, пишет Znak.com.
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