Бастрыкин взял на контроль дело о мальчике с Россельбана в Екатеринбурге

Напомним, 2 октября руководитель правового центра «Репутация» и общественной организации «Безопасное детство» Андрей Еланцев заметил в Екатеринбурге на Россельбане мальчика, который шел один по трассе. Мужчина смог добраться до него и посадил в машину. Школьник рассказал, что он поссорился после тренировки с мамой и она отправила его одного домой пешком.