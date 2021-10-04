Бастрыкин взял на контроль дело о мальчике с Россельбана в Екатеринбурге

Бастрыкин взял на контроль дело о мальчике с Россельбана в Екатеринбурге
Бастрыкин взял на контроль дело о мальчике с Россельбана в Екатеринбурге
Сегодня, 18:03ОбществоФото: 1MI
Обстоятельства нахождения 8-летнего школьника на Россельбане в Екатеринбурге поручил проверить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По сообщениям СМИ, мальчику грозила опасность, так как он шел по оживленной недостроенной трассе. Также будет проверяться и семья несовершеннолетнего. Мальчик рассказал, что вместе с братом подвергается насилию со стороны матери, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области.

Напомним, 2 октября руководитель правового центра «Репутация» и общественной организации «Безопасное детство» Андрей Еланцев заметил в Екатеринбурге на Россельбане мальчика, который шел один по трассе. Мужчина смог добраться до него и посадил в машину. Школьник рассказал, что он поссорился после тренировки с мамой и она отправила его одного домой пешком.

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Екатеринбург
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