В Екатеринбурге любители удочек открыли сезон зимней рыбалки

В Екатеринбурге местные жители на озере Щучьем открыли сезон зимней рыбалки, сообщает Е1.

Рыбаки не страшатся тонкого льда и вытягивают из лунок рыб не более 12 сантиметров. Однако сотрудники МЧС по Свердловской области не одобряют решение начать сезон сейчас, поскольку водоемы не успели застыть до конца и температура воды в них держится довольно низкая. Помимо этого, на некоторых озерах стоит знак, запрещающий рыбачить. Нарушители караются штрафом. Как рассказали в пресс-службе МЧС, спасатели совместно с полицией, чиновниками, общественниками и старостами населенных пунктов проводят патрулирование водоемов и устраивают разъяснительные работы с населением. На водоемах области период ледостава только начался, в основном на севере области. Средняя толщина льда не превосходит 3–5 см, что является опасным для жизни. По берегам водоемов выставляются запрещающие аншлаги «Выход на лед запрещен». Нарушителям, пренебрегающим такими предупреждениями, грозит штраф до 5 тысяч рублей, подчеркивают в пресс-службе. Также спасатели напомнили о трех трагических случаях, произошедших на водоемах в Волчанске, Североуральске и Богдановиче, в результате которых скончались три человека. Напомним, в марте этого года в Свердловской области два рыбака провалились под лед. Инцидент произошел в районе села Тагильцы на реке Тавде. Пострадавшие были спасены. У обоих было диагностировано переохлаждение, их доставили в больницу.

