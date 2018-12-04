Проект, цена и сроки: как будет выглядеть легкоатлетический манеж в Нижнем Тагиле?
4 декабря в администрации Нижнего Тагила был представлен проект легкоатлетического комплекса, который планируется построить рядом с Курганом памяти на Вагонке.
Работы по созданию проекта легкоатлетического комплекса подошли к концу, и подрядчик представил макет будущего спортобъекта. На нем можно рассмотреть внутреннее устройство: скалодром, беговые дорожки, гимнастический зал.
Кроме постройки самого манежа, будет обустроена территория вокруг него. Общая стоимость проекта составит 2 млрд рублей.
В декабре подрядчик, который занимается проектированием легкоатлетического манежа, передаст документацию на государственную экспертизу, после чего строительство спортивного объекта может быть включено в федеральную программу.
Стройка может начаться уже в 2019 году, рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Увидеть в живую макет – это маленький шаг вперед с точки зрения визуализации проекта. Сейчас мы уже понимаем, как будет выглядеть Курган памяти и весь легкоатлетический комплекс. И в процессе проектирования мы внесли ряд корректировок вместе с компанией «Магнум», оставив проект в том же самом ценовом диапазоне, но значительно улучшив внутреннюю инфраструктуру. Поэтому сегодня для меня радостный день. Мы выходим на окончание проектных работ,подчеркнул Владислав Пинаев.
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