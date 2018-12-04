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Проект, цена и сроки: как будет выглядеть легкоатлетический манеж в Нижнем Тагиле?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Проект, цена и сроки: как будет выглядеть легкоатлетический манеж в Нижнем Тагиле?

Сегодня, 15:33ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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