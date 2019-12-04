В Екатеринбурге начальник фирмы заплатит штраф за гибель неаттестованного сотрудника
В Екатеринбурге начальник строительной фирмы заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за допуск к работе неаттестованного сотрудника, который погиб, сообщает «Комсомольская правда».
Его обвинили в несоблюдении правил безопасности во время строительных или иных работ, которые повлекли за собой смерть человека. Мужчину ударило током в автомобильном кране.
В Следственном комитете Свердловской области рассказали, что начальник участка, который отвечал за безопасность во время работ при реконструкции Макаровского моста, допустил сотрудника к заданию, которое не входит в его обязанности. То есть, подозреваемый допустил рабочего к обслуживанию автомобильного крана, который не имеет удостоверения стропальщика.
В результате работника ударило электрическим током. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.
Обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Он возместил ущерб потерпевшим, уголовное дело было прекращено. В качестве наказания начальнику назначен судебный штраф.