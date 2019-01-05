Нелегальный пункт продажи пиротехники выявлен в Верхней Салде
Сегодня, 10:00ОбществоФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На территории Свердловской области спасатели проводят операцию «Новый год». В Верхней Салде выявлена нелегальная точка продажи пиротехнической продукции.
Рейды по торговым точкам, занимающимся реализацией пиротехники, проводят сотрудники МЧС и полицейские. Так, в ходе одного из рейдов на территории Нижней Салды, была обнаружена нелегальная торговая точка, расположенная в подвале жилого дома.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Серове специалисты провели инструктажи с продавцами и с покупателями, напомнив последним о правилах безопасности при использовании пиротехники, а также о том, что пиротехническая продукция должна иметь на упаковке информацию о стране-изготовителе, условиях хранения и применения изделия, сроке годности, инструкцию на русском языке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей