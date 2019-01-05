Жители города совершили забег обещаний на 2019 год: о чем мечтают тагильчане?

В 2019 году тагильчане поставили себе разные цели. На табличках, которые были наклеены на груди при забеге, жители пообещали себе осуществить в 2019 году обещание или заветную мечту. Мероприятие началось с бодрой разминки.

Какие же обещания хотят выполнить жители в новом году? Кто-то решил прочитать десять книг и пробежать марафон.

Не опаздывать! Отдавать вовремя фотографии, звучит обещание тагильчанки.

Один из участников марафона пообещал себе в 2019 году найти любовь. Посмотрим, поможет ли визуализация желания осуществить мечту молодого человека.

Фото: группа во Вконтакте «Забег обещаний 2019»/vk.com/iloverunningnt_ng

Отказаться от мата, пообещал себе участник марафона.

Фото: группа во Вконтакте «Забег обещаний 2019»/vk.com/iloverunningnt_ng

Многие жители Нижнего Тагила хотят в 2019 году поддерживать свое здоровье, а именно заниматься спортом и делать зарядку по утрам. Горожане и спортсмены Нижнего Тагила также пообещали себе пробежать марафон.

Фото: группа во Вконтакте «Забег обещаний 2019»/vk.com/iloverunningnt_ng

Быть счастливыми хотят тагильчане в 2019 году.

Продолжать путешествовать и быть счастливой, написала на табличке жительница Нижнего Тагила.

Некоторые участники написали не только обещания, но и заветные желания.

Хочу внучку, гласила надпись на табличке тагильчанки.

Фото: группа во Вконтакте «Забег обещаний 2019»/vk.com/iloverunningnt_ng

О чем мечтают тагильские школьники? Конечно, сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Именно такое желание решила осуществить ученица, совершив забег.

В забеге участвовали не только взрослые, но и малыши. Родители совсем юных тагильчан написали на табличках пожелания детям.

Не болеть и слушать маму, гласит надпись на табличке малыша.

Научиться считать до 100, хочет юная тагильчанка.

Участие в мероприятии приняла даже молодые мамы с колясками. Некоторые родители бежали с малышами, которые сидели на снегоходах.

В забеге участвовали представители более старшего поколения. Желание пенсионеров – участие в марафонах.

Фото: группа во Вконтакте «Забег обещаний 2019»/vk.com/iloverunningnt_ng