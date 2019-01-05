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Новый 2019 год
Жители города совершили забег обещаний на 2019 год: о чем мечтают тагильчане?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители города совершили забег обещаний на 2019 год: о чем мечтают тагильчане?

Сегодня, 13:24ОбществоФото: группа во Вконтакте «Забег обещаний 2019»/vk.com/iloverunningnt_ng
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