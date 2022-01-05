Ушла из банка делать брови: почему тагильчанки меняют стабильность на сферу услуг

Перейти решила из-за денежного вопроса. Раз на второй работе я зарабатывала больше, то потребность в первой отпадала сама собой. Ну и времени было жалко, в пятидневку на работе КПД был маленький для меня лично. Вторая причина — устала работать на двух работах. Меня это выматывало, и я не успевала практически ничего, говорит Екатерина.