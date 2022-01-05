Ушла из банка делать брови: почему тагильчанки меняют стабильность на сферу услуг

Соцсети буквально пестрят страницами «Ногтей», «Бровей», «Ресниц» и других услуг, под названием которых скрываются бьюти-мастера. Явление, казалось бы, приобрело массовый характер. Девушки проходят базовые курсы и пытаются завоевать место в индустрии красоты.
Моя подруга — главная отличница потока, а сейчас учитель русского языка в престижной гимназии Тагила — вдруг заявила: «Сил больше нет, учусь на бровиста и ухожу из школы. Девочки-мастера работают так же, как я, но при этом летают отдыхать и живут безбедно. Так неужели я этого не заслужила? К черту стереотипы о престиже и потере диплома».
Но действительно ли все просто? Так ли бьюти-мастера независимы от будничной рутины, порой несносного руководства и финансовых проблем?
Пять лет в институте Екатерина осваивала специальность «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». На рынке труда профессия востребована, и девушка без промедления устроилась работать инженером-исследователем в исследовательский отдел тагильского завода по производству пластификаторов и компаундов. График работы — пятидневка, зарплата — от 15 до 25 тысяч рублей. Сейчас тагильчанка зарабатывает 40 тысяч рублей — и эту цифру она не считает пределом.
Набивала руку Екатерина на себе, потом на маме. Позднее девушка стала наводить красоту знакомым — так пополнялась не только клиентская база тагильчанки, но и ее кошелек.
Перейти решила из-за денежного вопроса. Раз на второй работе я зарабатывала больше, то потребность в первой отпадала сама собой. Ну и времени было жалко, в пятидневку на работе КПД был маленький для меня лично. Вторая причина — устала работать на двух работах. Меня это выматывало, и я не успевала практически ничего, говорит Екатерина.
Минусы работы на заводе, со слов девушки, — низкая зарплата и отсутствие карьерного роста. Из плюсов она отметила «белую» зарплату и полный соцпакет. В настоящий момент больничный и отпуск не оплачиваются, поскольку девушка оформлена как самозанятая.
Однако в бьюти-индустрии, по мнению тагильчанки, минусов больше. Так, Екатерине приходится работать круглосуточно: по приходе домой записывать клиенток на следующие дни и заниматься маркетингом. Помимо этого, работа мастером сложнее физически. Если на заводе усталость была временной, то сейчас постоянная. Со временем у мастера по маникюру начинают страдать спина, неметь руки и болеть голова.
С завода уходишь — все проблемы остаются за его забором. Когда ты работаешь на себя, то даже после прихода домой продолжаешь работать: записи, переносы, реклама в соцсетях, поиск новых клиентов. И другие головняки, которые нужно на расстоянии, вне кабинета, решить. На заводе же: пришел, дают задание, делаешь целый день, переоделся, «до свидания» и ушел на свободу,рассказала девушка.
Но даже столь незначительное количество плюсов превысило все минусы индустрии красоты. Девушка поделилась, что теперь может самовыражаться, работать по собственному графику и не жаловаться на зарплату.
На заводе какая вероятность, что тебя повысят? Даже если ты упахиваешься, максимум тебя повысят раз или два, а потом уже рост закончился. Здесь же можно выбирать: поменять профессию, добавить другие услуги, перейти постепенно в другое,сказала бьюти-мастер.
Если причиной смены сферы деятельности Екатерины стала высокая зарплата, то у Александры ситуация иная. Тагильчанка получила высшее педагогическое образование и пять лет трудилась в известном банке. После чего сменила зарплату в 43 тысячи рублей на нестабильную прибыль в 30 тысяч.
Освоила новую профессию, чтобы уйти с основного места работы. Если подходить с прагматической точки зрения, проанализировав рынок, поняла, что себестоимость процедуры «Оформление бровей» низкая, а сама услуга только растёт в цене, как и спрос. И для старта специалисту не нужен большой капитал,рассказала Александра.
Девушка пожаловалась, что работа в банке приносила больше разочарований, нежели удовольствия. Тагильчанку не устраивало все — от жесткого графика до придирок руководства. Работая в бьюти-индустрии, она может самореализоваться. При этом отсутствие стабильности в зарплате только мотивирует работать больше.
Если ты не согласен с политикой работы в определенной организации, не согласен подчиняться всем требованиям, беспрекословно, не согласен положить всю свою жизнь на эту организацию — то ты прямо сейчас встаешь и уходишь! Либо ты покорно со всем соглашаешься, внутренний голос протеста глушишь, получаешь регулярно зарплату, соцпакет и продолжаешь жить под лозунгом «Зато стабильно, зато надежно!», сказала девушка.
Тагильчанка Ирина работала заместителем директора в крупном сетевом магазине одежды, со временем начала подрабатывать мастером по наращиванию ресниц. И в конце концов отдала предпочтение второй специальности.
Всегда была интересна работа на себя. Манило, что ты сам организовываешь свое рабочее место и процессы, и выходные, и отпуска. Заработать можно больше, рассказала она.
Работа в бьюти-сфере привлекла девушку гибким графиком, отсутствием коллектива и руководства. В магазине приходилось работать до 22 часов, сейчас есть возможность самостоятельно планировать свой рабочий день.
Самые большие плюсы — ты работаешь и договариваешься только с собой. Сложно работать на кого-то, при этом заставляя еще кого-то трудиться. Мне удобнее работать на себя. И выгоднее, и комфортнее, сказала она.
Помогла принять окончательное решение, со слов Ирины, самоизоляция во время первой волны коронавируса. Девушка расширила клиентскую базу и посветила время освоению новой специальности. Зарплата в магазине варьировалась от 30 до 40 тысяч рублей, прибыль в бьюти-сфере — от 40 тысяч рублей.
Если предыдущие респонденты решили уйти в бьюти-сферу из-за неудобств на основном месте работы, то тагильчанка Алена попала в индустрию красоты из-за скуки. Она окончила вуз и колледж, получив специальность «Делопроизводство и юриспруденция», поработала в государственных организациях и решила посветить время семье.
Получила диплом визажиста с курсов, вспомнила о нем спустя год. В это время я не работала, потому что муж сказал, что необходимости в этом нет. Мне стало скучно, и я решила про этот диплом вспомнить. Сидеть дома было уже невыносимо, хотелось «лезть на стены». Стала потихоньку звать моделей, а сарафанное радио и инстаграм сделали свое дело, рассказывает Алена.
Тагильчанка смогла стать известным визажистом с ежемесячной прибылью в 200 тысяч рублей. Однако работа в бьюти-сфере, с ее слов, не настолько проста, как кажется на первый взгляд. Независимость, гибкий график и свобода — мифы, которые далеки от реальности.
Когда я начинала работать визажистом, я думала, что это про свободу: «Вот, на тебя никто не давит, никаких начальников, никаких обязательств и бла-бла-бла». На самом деле ты сам несешь ответственность, и ты заработаешь столько сколько заработаешь, никто тебя пинать не будет, говорит она.
Постоянную занятость бьюти-мастера называют главным минусом сферы красоты. Помимо работы им приходится самосовершенствоваться, чтобы не остаться за бортом: ведь каждый день все больше учителей, инженеров и других конкуренток решают стать мастерами красоты.