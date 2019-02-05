Тагильчане уплатили 371 млн 655 тыс. руб. имущественных налогов
На 1 января 2019 года жители Нижнего Тагила уплатили 371 млн 655 тыс. рублей имущественных налогов. Всего на учете в инспекции состоят 324 тысячи налогоплательщиков.
В городе 324 тысячи жителей обложены имущественным налогом. В их числе 306 тысяч платят налог на имущество физлиц, 80 тысяч – земельный налог, 109 – транспортный.
200 тысячам жителям предоставлены льготы, из них 105 тысячам плательщиков – на имущество физлиц, 22 тысячам – на земельный налог, 73 тысячам – на транспортный.
На 1 января 2019 года были уплачены 371 миллион 655 тысяч рублей. Тагильчанам были начислены 150 миллионов 933 тысячи рублей транспортного налога, из них граждане уплатили 116 миллионов 143 тысячи рублей. Также были начислены 198 миллионов 766 тысяч рублей налога на имущество и 60 миллионов 65 тысяч рублей – земельного налога. Граждане выплатили 145 миллионов 321 тысячу рублей и 45 миллионов 943 тысячи рублей. Таким образом, долг налогоплательщиков на 1 января 2019 года составил свыше 327 миллионов 446 тысяч рублей.
Дисциплина налогоплательщиков растет, собираемость налогов составила от 71,1% до 77%.
Данные предоставил «Тагильскому рабочему» замначальника налоговой инспекции города Павел Кожеватов.
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