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Тагильчане уплатили 371 млн 655 тыс. руб. имущественных налогов
Сюжеты:
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Тагильчане уплатили 371 млн 655 тыс. руб. имущественных налогов

Сегодня, 17:28ОбществоФото: pixabay.com
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