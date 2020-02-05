Власти предложили давать до 10 лет лишения свободы за задержку зарплаты

Правительственная комиссия поручила разработать поправки, касающиеся ужесточения уголовного наказания для руководителей предприятий, если они не выплачивают зарплату более двух месяцев. Предлагается приравнять задержку к преступлениям средней тяжести, за которые будет предусматриваться от пяти до десяти лет лишения свободы. Об этом изданию сообщили собственные источники.

По действующему законодательству наказание за частичную задержку выплат свыше трех месяцев составляет до одного года лишения свободы, а за полную — до трех лет. Помимо лишения свободы, может быть применено другое наказание — штраф, общественные работы или дисквалификация.

На первое декабря 2019 года задолженность работодателей по стране перед работниками составила 2,9 млрд рублей. Это на 20% больше, чем на начало года.

По мнению председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, ужесточение наказания будет стимулировать работодателей делать выплаты.