В Екатеринбурге суд приговорил квартет грабителей почтовых отделений к тюрьме

В Екатеринбурге суд приговорил квартет грабителей почтовых отделений к тюрьме

Сегодня, 12:49ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге к сроку в тюрьме приговорены четыре грабителя почтовых отделений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Судом установлено, что в феврале 2018 года один из преступников узнал от своей жены, работавшей начальником отделения почты, о поступлении крупной суммы денежных средств на выплаты пенсий. Мужчина, сговорившись с товарищем, в тайне взял у супруги ключи и сделал дубликат.

9 февраля 2018 года преступники открыли дубликатом ключа служебный вход на почту и украли из кабинета начальника более шести миллионов рублей.

В 2019 году один из преступников вступил в сговор со своими товарищами и группа совершила разбойное нападение еще на два отделения почты в Екатеринбурге.

Четверо екатеринбуржцев были осуждены за нарушение пункта «б» части 4 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение. В особо крупном размере), пункта «б» части 4 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере). Преступникам назначили от шести до девяти лет лишения свободы.

Один из грабителей находится в розыске.

Напомним, 27 января стало известно о двух 18-летних жителях Екатеринбурга, ограбивших доставщика пиццы. Они забрали у него еду, но на расплатились и избили курьера. Им грозит до семи лет лишения свободы.

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