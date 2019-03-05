Дело о крушении дельтаплана под Нижним Тагилом прекращено

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Следственный комитет закрыл дело о гибели двух человек, которые разбились на дельтаплане под Нижним Тагилом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Крушение произошло 3 декабря 2018 года. Пилот летательного аппарата вместе с пассажиром скончались. Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.
Проведя ряд экспертиз, следователи прекратили дело, поскольку обвиняемым в нем должен был стать пилот дельтаплана, который погиб, пишет Znak.com.
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