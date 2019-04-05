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Экс-президент СБР Тихонов обвинил Шипулина в обмане народа и болельщиков
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экс-президент СБР Тихонов обвинил Шипулина в обмане народа и болельщиков

Сегодня, 07:00ОбществоФото: Instagram Антона Шипулина
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