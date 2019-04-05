Экс-президент СБР Тихонов обвинил Шипулина в обмане народа и болельщиков
Бывший глава Союза биатлонистов России и четырёхкратный олимпийским чемпион Александр Тихонов выступил с критикой биатлониста Антона Шипулина и обвинил его в обмане народа, который потратил на подготовку спортсмена деньги, сообщает Газета.Ру.
Поводом для критики бывшего чемпиона, а ныне кандидата в депутаты Госдумы, стало строительство спортивного комплекса имени Шипулина в Екатеринбурге. Резкий комментарий Тихонов опубликовал в блоге на своём официальном сайте.
Сейчас в Екатеринбурге собираются строить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов. А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Мартену Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон «О спорте» и закон «О допинге»,написал бывший президент СБР.
Напомним, что Антон Шипулин заявил о завершении спортивной карьеры в конце 2018 года. Чуть позже он заявил о своём желании уйти в большую политику и стать депутатом Государственной думы. Для него уже освободилась должность парламентария от партии «Единая Россия» Сергея Бидонько, которого назначили вице-губернатором Свердловской области. Желание Шипулина начать политическую карьеру неоднократно вызывало негативные комментарии со стороны представителей общественности.