Экс-президент СБР Тихонов обвинил Шипулина в обмане народа и болельщиков

Сейчас в Екатеринбурге собираются строить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов. А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Мартену Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон «О спорте» и закон «О допинге»,написал бывший президент СБР.