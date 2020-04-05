Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций при введении режима ЧС

Перечень правил начинается с того, что гражданам и организациям вменяется обязанность по выполнению решений правительства, правительственной комиссии и уполномоченных должностных лиц.

Когда поступает сигнал об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, граждане должны немедленно ознакомиться с планом действий. Он должен быть передан общедоступными теле- и радиоканалами. Кроме того, короткие инструкции должны приходить в виде коротких смс на телефон. Если посредством общедоступных источников получить информацию не получается, то нужно обратиться в местную дежурную службы или по телефону 112.

При введении режима ЧС у каждого гражданина при себе должны быть документы, удостоверяющие личность, которые предъявляются по первому требованию уполномоченных лиц.

Гражданам при режиме ЧС запрещено создавать препятствия работе уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, посещать опасные зоны за ограждениями, создавать угрозу для своей жизни и безопасности, а также других граждан, распространять ложную информацию об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

При необходимости организации должны эвакуировать людей и предоставлять им средства индивидуальной защиты, организовать аварийно-спасательные работы, прекращать свою работу, если имеется угроза жизни и здоровью сотрудников.

1 апреля Владимир Путин подписал закон, который дает полномочия правительству по введению режима чрезвычайной ситуации на территории страны.

По последним данным, в России зарегистрировано 4138 случаев заболевания коронавирусом. В стране введен режим самоизоляции. Гражданам не рекомендуется без надобности выходить на улицу. В частности, допускается выходить в магазин, аптеку или погулять с собакой. Кроме того, ранее стало известно, что в Свердловской области водителей начали штрафовать за нарушение режима изоляции.