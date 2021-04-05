Направление гражданской продукции Уралвагонзавода возглавил Борис Мягков

Направление гражданской продукции Уралвагонзавода возглавил Борис Мягков
Сегодня, 14:04ОбществоФото: УралВагонЗавод
Направление гражданской продукции Уралвагонзавода возглавил Борис Мягков, ранее занимавший должность заместителя гендиректора АО «НПК «Уралвагонзавод», а затем заместителя гендиректора по коммерции и маркетингу ОВК.

На должность заместителя генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Уралвагонзавод», который входит в Госкорпорацию Ростех, назначен Борис Мягков.

При этом он также сохранит и общее руководство деятельностью АО «УВЗ-Транс», которое возглавлял до настоящего времени, сообщает пресс-служба УВЗ.

Как отметили на предприятии, в сфере гражданской продукции перед Уралвагонзаводом стоят задачи по перепрофилированию части мощностей под выпуск фитинговых платформ для контейнеров. А также по активизации контрактной работы в условиях профицита полувагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок.

Кроме того, предприятие пересматривает продуктовый портфель и подходы к формированию конечного продукта для операторов, в том числе с переходом на контракты жизненного цикла.

Оператор и грузоперевозчик получат не просто вагон, полувагон или другой вид продукции, но комплексную услугу по сервисному обслуживанию и техническому сопровождению на протяжении всего жизненного цикла изделия. Мы видим в таком подходе дополнительные конкурентные преимущества и будем постоянно совершенствовать качество сервиса, рассказал Борис Мягков.

Напомним, до апреля 2019 года Мягков занимал должность заместителя гендиректора АО «НПК «Уралвагонзавод». Затем был заместителем гендиректора по коммерции и маркетингу Объединенной Вагонной Компании (ОВК), а с сентября 2020 года вновь трудился в Концерне «Уралвагонзавод».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
обществоназначенияуралвагонзаводпредприятия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы