Направление гражданской продукции Уралвагонзавода возглавил Борис Мягков

Оператор и грузоперевозчик получат не просто вагон, полувагон или другой вид продукции, но комплексную услугу по сервисному обслуживанию и техническому сопровождению на протяжении всего жизненного цикла изделия. Мы видим в таком подходе дополнительные конкурентные преимущества и будем постоянно совершенствовать качество сервиса, рассказал Борис Мягков.