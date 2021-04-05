Направление гражданской продукции Уралвагонзавода возглавил Борис Мягков

На должность заместителя генерального директора по гражданской продукции АО «Концерн «Уралвагонзавод», который входит в Госкорпорацию Ростех, назначен Борис Мягков.
При этом он также сохранит и общее руководство деятельностью АО «УВЗ-Транс», которое возглавлял до настоящего времени, сообщает пресс-служба УВЗ.
Как отметили на предприятии, в сфере гражданской продукции перед Уралвагонзаводом стоят задачи по перепрофилированию части мощностей под выпуск фитинговых платформ для контейнеров. А также по активизации контрактной работы в условиях профицита полувагонов на рынке грузовых железнодорожных перевозок.
Кроме того, предприятие пересматривает продуктовый портфель и подходы к формированию конечного продукта для операторов, в том числе с переходом на контракты жизненного цикла.
Оператор и грузоперевозчик получат не просто вагон, полувагон или другой вид продукции, но комплексную услугу по сервисному обслуживанию и техническому сопровождению на протяжении всего жизненного цикла изделия. Мы видим в таком подходе дополнительные конкурентные преимущества и будем постоянно совершенствовать качество сервиса, рассказал Борис Мягков.
Напомним, до апреля 2019 года Мягков занимал должность заместителя гендиректора АО «НПК «Уралвагонзавод». Затем был заместителем гендиректора по коммерции и маркетингу Объединенной Вагонной Компании (ОВК), а с сентября 2020 года вновь трудился в Концерне «Уралвагонзавод».