За подделку документов бывшему главе «Тагилбанка» Алексею Чеканову грозит колония

Напомним, «Тагилбанк» был основан в 1991 году. Один из его совладельцев — экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области и бывший председатель совета директоров ООО «Тагилстрой» Алексей Чеканов. В 2018 году ЦБ отозвал лицензию «Тагилбанка», после чего его признали банкротом. В начале 2019-го в организации обнаружили недостачу в 10,5 миллионов рублей, а часть её (1,86 миллиона рублей), по данным проверки, была связана с отсутствием подтверждающих документов. В сентябре было объявлено о продаже имущества банка — в частности, здания по адресу Ломоносова, 2а по цене в 304,8 миллиона рублей, однако торги не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки.