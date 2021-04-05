За подделку документов бывшему главе «Тагилбанка» Алексею Чеканову грозит колония

В Ленинский районный суд Екатеринбурга Свердловской области поступило уголовное дело. Под следствием находятся председатель правления Лариса Пестова и ее заместитель Оксана Логинова. Женщины обвиняются по ч.1 ст. 172.1 УК РФ в фальсификации финансовых документов и отчетности организации. Основной акционер Алексей Чеканов подозревается в подстрекательстве к их фальсификации по ч.4 ст. 33, ч.1 ст. 172.1 УК РФ («Виды соучастников преступления», «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»), сообщается в картотеке Ленинского районного суда Екатеринбурга.
Предоставление заведомо ложной отчетности и документов предусматривает штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.
Напомним, «Тагилбанк» был основан в 1991 году. Один из его совладельцев — экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области и бывший председатель совета директоров ООО «Тагилстрой» Алексей Чеканов. В 2018 году ЦБ отозвал лицензию «Тагилбанка», после чего его признали банкротом. В начале 2019-го в организации обнаружили недостачу в 10,5 миллионов рублей, а часть её (1,86 миллиона рублей), по данным проверки, была связана с отсутствием подтверждающих документов. В сентябре было объявлено о продаже имущества банка — в частности, здания по адресу Ломоносова, 2а по цене в 304,8 миллиона рублей, однако торги не состоялись, поскольку не было подано ни одной заявки.
Алексей Чеканов с 2008 по 2011 года находился на посту депутата палаты представителей Законодательного собрания. В 2008 году он баллотировался на пост Главы Нижнего Тагила от «Единой России», но не смог получить пост.