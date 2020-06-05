Креков посоветовал свердловчанам после контакта с больными COVID-19 ничего не делать

Представитель власти посоветовал таким гражданам не беспокоится, так как COVID-19 передается тяжело и в ряде случаев протекает без проявления симптомов.

Креков советует соблюдать меры личной социально-гигиенической безопасности, а также утверждает, что без проявления симптомов нет причины для беспокойства. Обследоваться из страха не имеет смысла, сообщает заместитель губернатора.

Он также отметил, что на данном этапе ситуация с COVID-19 в Свердловской области имеет заметные улучшения, а именно количество новых заражений за сутки снижается.