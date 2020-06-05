Креков посоветовал свердловчанам после контакта с больными COVID-19 ничего не делать
Сегодня, 18:39ОбществоФото: pixabay.com
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Заместитель губернатора после брифинга оперштаба Свердловской области Павел Креков обратился к гражданам, контактировавшим с людьми, у которых был подтвержден коронавирус.
Сюжеты: Коронавирус
Представитель власти посоветовал таким гражданам не беспокоится, так как COVID-19 передается тяжело и в ряде случаев протекает без проявления симптомов.
Креков советует соблюдать меры личной социально-гигиенической безопасности, а также утверждает, что без проявления симптомов нет причины для беспокойства. Обследоваться из страха не имеет смысла, сообщает заместитель губернатора.
Он также отметил, что на данном этапе ситуация с COVID-19 в Свердловской области имеет заметные улучшения, а именно количество новых заражений за сутки снижается.
На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 6930 случаев заражения, 2997 пациентов выздоровели, 37 человек скончались.
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