В Екатеринбурге депутат Алексей Вихарев организовал «такси-корону»
Сегодня, 12:35ОбществоФото: личная страница Алексея Вихарева в социальной сети
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В Екатеринбурге появились новые автобусы для пациентов с подозрением на COVID-19. Об этом написал Алексей Вихарев на своей странице в Facebook.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Данный вид транспорта позволяет разгрузить машины скорой помощи и помогает врачам урегулировать рабочий процесс. Городу были предоставлены три машины с водителями, которые начали свою работу с первого июня.
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Видео: личная страница Алексея Вихарева в социальной сети
Сергей, водитель данного такси рассказал о том, как проходит работа: пациентов обследуют в течение часа, адреса зараженных предоставляет больница, если госпитализация не требуется, людей отвозят домой. После каждой поездки автобус дезинфицируют.
Машина работает круглосуточно. Смена водителей и врачей составляет 12 часов. За этот период перевозят до 12 человек. Все работники снабжены защитными костюмами, масками и очками.
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