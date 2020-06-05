В Екатеринбурге депутат Алексей Вихарев организовал «такси-корону»

Данный вид транспорта позволяет разгрузить машины скорой помощи и помогает врачам урегулировать рабочий процесс. Городу были предоставлены три машины с водителями, которые начали свою работу с первого июня.

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Сергей, водитель данного такси рассказал о том, как проходит работа: пациентов обследуют в течение часа, адреса зараженных предоставляет больница, если госпитализация не требуется, людей отвозят домой. После каждой поездки автобус дезинфицируют.