В Свердловской области разрешили посещение кладбищ в Троицу
Сегодня, 19:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Заместитель губернатора Павел Креков заявил, что жителям Свердловской области разрешили ходить на кладбища, но только при соблюдении масочного режима, сообщает Е1.
Сюжеты: Коронавирус
Чиновник пояснил, что к посещению кладбищ предъявляются те же требования, что к паркам и скверам, при посещении которых гражданам необходимо надевать маски, а также соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.
В Воскресенье православные отмечают Троицу. В Троицын день принято посещать могилы близких людей.
Ранее запрет на посещение кладбищ был введен в Свердловской области из-за пандемии коронавируса. Он действовал до 1 июня.
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