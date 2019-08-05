Две компании изъявили желание строить мост через Нижнетагильский пруд

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что к 2022 году мост будет построен. В настоящий момент желание принять участие в конкурсе высказали уже два подрядчика, подчеркнул он.

Сразу несколько компаний уже высказали желание участвовать в проекте. Деньги на проект — 500 млн рублей — выделены в этом году и следующие транши тоже запланированы, сообщил Пинаев.