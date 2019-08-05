Две компании изъявили желание строить мост через Нижнетагильский пруд
Сегодня, 13:57ОбществоФото: Администрация Нижнего Тагила
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В новом конкурсе на строительство моста через Нижнетагильский пруд примут участие минимум две компании, сообщает Ура.ру со ссылкой на администрацию города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что к 2022 году мост будет построен. В настоящий момент желание принять участие в конкурсе высказали уже два подрядчика, подчеркнул он.
Сразу несколько компаний уже высказали желание участвовать в проекте. Деньги на проект — 500 млн рублей — выделены в этом году и следующие транши тоже запланированы, сообщил Пинаев.
Напомним, первый конкурс на строительство моста за 3,9 млрд рублей не состоялся, так как ни одна компания не заявилась.
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