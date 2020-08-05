Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил внести в законодательство нормы, которые обяжут следователей привлекать к опросу детей психологов при проведении доследственной проверки после посещения Среднеуральского женского монастыря, пишет Znak.
По словам Морокова, специалистов сейчас приглашают только на опросы и допросы, когда уголовное дело уже возбуждено, а во время проверки разговоры правоохранителей с несовершеннолетними не регламентированы. Он отметил, что поводом для жалобы родителей воспитанников стало то, что им «не понравилось» общение следователей с детьми во время проверки ситуации в Среднеуральском женском монастыре.
Он уточнил, что предложения по поправкам в закон пока формулируются. После этого они будут направлены уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, которая, как ожидается, передаст инициативу на уровень депутатов Госдумы. Сроки он не назвал.
О том, что в монастыре скандального схимонаха Сергия применяется насилие к детям, летом этого года сообщили СМИ, в том числе и телеведущая Ксения Собчак. Послушники рассказывали о насилии над ними. Ведущая опубликовала открытое обращение к СКР и Генпрокуратуре с просьбой о проведении проверки. В те же структуры обратилась и уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. В самом монастыре факт насилия отрицают.