Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон

По словам Морокова, специалистов сейчас приглашают только на опросы и допросы, когда уголовное дело уже возбуждено, а во время проверки разговоры правоохранителей с несовершеннолетними не регламентированы. Он отметил, что поводом для жалобы родителей воспитанников стало то, что им «не понравилось» общение следователей с детьми во время проверки ситуации в Среднеуральском женском монастыре.

Он уточнил, что предложения по поправкам в закон пока формулируются. После этого они будут направлены уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, которая, как ожидается, передаст инициативу на уровень депутатов Госдумы. Сроки он не назвал.