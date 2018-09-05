Спортивный городок за 189 тысяч рублей появится в тагильской школе-интернате №2

На указанную сумму в школе появятся лабиринт, брусья, спортивное оборудование с баскетбольным кольцом, рукоход, турники и скамейка на металлических ножках. Так, воспитанники коррекционной школы получат возможность заниматься спортивными играми на открытом воздухе с применением нового инвентаря.

Итоговая сумма составляет 188 766,66 рублей. Финансирование закупки будет осуществляться из средств областного бюджета.

Согласно контракту, размещённому на сайте госзакупок, заказчик будет обязан провести качественную установку оборудования заводского производства с соблюдением требований необходимых нормативных документов. После работ место должно быть очищено от мусора и строительных материалов.