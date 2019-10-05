ГИБДД выехала на свердловские трассы, чтобы ловить людей, провоцирующих аварии

Автоинспекторы проведут проверку, как пешеходы соблюдают правила, а водители пропускают их на переходах и перекрестках. Особенное внимание ГИБДД уделит опасным местам, где аварии происходят чаще всего.

В Свердловской области с начала года зарегистрировано 700 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях погиб 91 человек, еще 643 получили травмы различной степени тяжести.