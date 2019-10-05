ГИБДД выехала на свердловские трассы, чтобы ловить людей, провоцирующих аварии
Сегодня, 11:54ОбществоФото: E1.ru
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Сотрудники ГИБДД выехали на загородные трассы, чтобы ловить пешеходов, нарушающих правила движения. С понедельника начнется проведение масштабного рейда «Безопасная дорога», в рамках которого контроль над дорогами усилится, сообщили в ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автоинспекторы проведут проверку, как пешеходы соблюдают правила, а водители пропускают их на переходах и перекрестках. Особенное внимание ГИБДД уделит опасным местам, где аварии происходят чаще всего.
В Свердловской области с начала года зарегистрировано 700 ДТП с участием пешеходов. В этих авариях погиб 91 человек, еще 643 получили травмы различной степени тяжести.
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