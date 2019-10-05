В Екатеринбурге умер хирург, впервые трансплантировавший костный мозг ребенку

Вяткин работал завотделением в Областной детской клинической больнице, а в 1997 году он пришел в Центр детской онкологии. Под его руководством внедрялись новые методы помощи больным онкологическими заболеваниями детям. Он лично участвовал в разработке уникального здания Центра с современным блоком трансплантации мозга.