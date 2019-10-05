В Екатеринбурге умер хирург, впервые трансплантировавший костный мозг ребенку
Сегодня, 13:33ОбществоФото: pixabay.com
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4 октября на 59-м году жизни после длительной болезни скончался заведующий отделением анестезиологии, реанимации и трансплантации костного мозга Центра детской онкологии Игорь Вяткин, сообщает ИА «Европейско-азиатские новости».
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Вяткин работал завотделением в Областной детской клинической больнице, а в 1997 году он пришел в Центр детской онкологии. Под его руководством внедрялись новые методы помощи больным онкологическими заболеваниями детям. Он лично участвовал в разработке уникального здания Центра с современным блоком трансплантации мозга.
В 2006 году под личным руководством медика в Свердловской области была проведена трансплантация костного мозга ребенку. Прошание с Игорем Вяткиным пройдет в понедельник, 7 октября, с 13 до 14 часов в траурном зале по адресу улица Волгоградская 185а.
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