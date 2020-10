Стали известны подробности пожара в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ

Стали известны подробности пожара, который произошел накануне вечером в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ.

4 октября в 18.15 в пиццерии «Мука» на улице Захарова в результате задымления сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей сотрудники заведения эвакуировали и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава. На месте происшествия сотрудниками МЧС установлено, что к задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, используемой для приготовления пищи, произошло возгорание сажи. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности. Напомним, накануне вечером в Нижнем Тагиле произошел пожар в пиццерии. Как сообщали в Отделе надзорной деятельности, пригорела пища. На место прибыли пожарные и за несколько минут устранили возгорание. В Нижнем Тагиле на ГГМ из-за пригоревшей еды эвакуировали посетителей пиццерии

