Стали известны подробности пожара в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ

Стали известны подробности пожара в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ

Сегодня, 11:14ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Стали известны подробности пожара, который произошел накануне вечером в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ.

4 октября в 18.15 в пиццерии «Мука» на улице Захарова в результате задымления сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей сотрудники заведения эвакуировали и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли три единицы техники и восемь человек личного состава.

На месте происшествия сотрудниками МЧС установлено, что к задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, используемой для приготовления пищи, произошло возгорание сажи. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.

Напомним, накануне вечером в Нижнем Тагиле произошел пожар в пиццерии. Как сообщали в Отделе надзорной деятельности, пригорела пища. На место прибыли пожарные и за несколько минут устранили возгорание.

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