Стали известны подробности пожара в пиццерии в Нижнем Тагиле на ГГМ

На месте происшествия сотрудниками МЧС установлено, что к задымлению привело возгорание пищи на плите. Кроме того, в дымовой трубе печи, используемой для приготовления пищи, произошло возгорание сажи. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности, сообщили TagilCity.ru в Отделе надзорной деятельности.