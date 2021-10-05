Перерезанная трамваем зацепер и COVID-19 у малыша. Итоги дня в Свердловской области

До 1 декабря в регионе будут введены штрафы публичным заведениям, в которых не будет организована проверка QR-кодов о вакцинации и не организована «чистая зона» от коронавируса. Сумма наказания будет значительная. До этого организациям необходимо самостоятельно закупить оборудование. Также власти продумывают, как обеспечить достоверность предъявляемых QR-кодов.