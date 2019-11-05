В Екатеринбурге откроется центр лучевой терапии в онкологическом диспансере
Сегодня, 21:54ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге продолжается работа по созданию областного центра лучевой терапии, сообщает ИА Regnum.
Сюжеты: Екатеринбург
В нем будет проводиться высокоточная лучевая терапия с помощью новейшего оборудования. Ее уникальность заключается в прицельном воздействии на опухоль. При этом здоровые ткани остаются практически нетронутыми.
Организация учреждения осуществляется на базе существующего онкологического диспансера. На сегодняшний день практически завершена подготовка помещений, где позднее будут установлены три линейных ускорителя.
Глава областного Минзрава Андрей Цветков заявил, что в регионе не ожидается уменьшение количества больных онкологией. В мире прирост заболевших составляет примерно 10% в год.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей