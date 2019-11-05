В Екатеринбурге откроется центр лучевой терапии в онкологическом диспансере

В нем будет проводиться высокоточная лучевая терапия с помощью новейшего оборудования. Ее уникальность заключается в прицельном воздействии на опухоль. При этом здоровые ткани остаются практически нетронутыми.

Организация учреждения осуществляется на базе существующего онкологического диспансера. На сегодняшний день практически завершена подготовка помещений, где позднее будут установлены три линейных ускорителя.