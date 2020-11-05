Уральские таможенники задержали партию контрафактной парфюмерии на 1,7 млн рублей

Грузовик, который перевозил сборный груз из Казахстана в Россию, остановили после пересечения границы. В фуре находилось несколько коробок с духами.
В ходе досмотра была обнаружена немаркированная парфюмерная продукция и контрафактная туалетная вода известных товарных брендов.
Предварительно, стоимость товара составила 1,7 миллиона рублей. Запрет на ввоз в РФ немаркированных духов и туалетной воды действует с 1 октября этого года. Это первое задержание и изъятие такой продукции.
Роспотребнадзор по Челябинской области возбудил административные дела по ч.2 ст. 15.12 (отсутствие маркировки) и по ч.1 ст. 14.10 (незаконное нанесение товарного знака) КоАП РФ. Санкции предусматривают наложение штрафа, а также конфискацию товара.
Напомним, сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово» с начала года обнаружили более 300 кастетов в международных почтовых отправлениях.