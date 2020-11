Уральские таможенники задержали партию контрафактной парфюмерии на 1,7 млн рублей

Сотрудники челябинской таможни пресекли ввоз на территорию РФ более тысячи флаконов контрафактной туалетной воды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Грузовик, который перевозил сборный груз из Казахстана в Россию, остановили после пересечения границы. В фуре находилось несколько коробок с духами. В ходе досмотра была обнаружена немаркированная парфюмерная продукция и контрафактная туалетная вода известных товарных брендов. Предварительно, стоимость товара составила 1,7 миллиона рублей. Запрет на ввоз в РФ немаркированных духов и туалетной воды действует с 1 октября этого года. Это первое задержание и изъятие такой продукции. Роспотребнадзор по Челябинской области возбудил административные дела по ч.2 ст. 15.12 (отсутствие маркировки) и по ч.1 ст. 14.10 (незаконное нанесение товарного знака) КоАП РФ. Санкции предусматривают наложение штрафа, а также конфискацию товара. Photo: пресс-служба Уральского таможенного управления Напомним, сотрудники таможни в аэропорту «Кольцово» с начала года обнаружили более 300 кастетов в международных почтовых отправлениях. Опасная посылка: уральские таможенники обнаружили в посылках более 300 кастетов

