В Свердловской области таможенники выявили фиктивную сделку на 1,3 миллиона рублей
Сегодня, 16:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Таможенная служба Свердловской области выявила схему нелегального вывода средств за границу, сообщает пресс-служба ведомства.
Жителем Екатеринбурга в рамках договора оказания услуг было переведено 1,3 миллиона евро на счет компании, зарегистрированной в Восточной Европе. Было установлено, что сделка фиктивная.
В результате Уральская оперативная таможня возбудила уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение перевода на счет нерезидента с использованием поддельных документов).
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