На Урале таможенники предотвратили незаконный вывоз масок и средств дезинфекции

Груз был задержан на границе с Казахстаном.

По словам Максима Чмора, задержано 12 транспортных средств, в которых находились средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, бахилы, дезинфицирующие средства. В общей сложности было задержано более 27 тонн товаров.

На данный момент проводится изъятие товаров, а в отношении перевозящих их лиц заводятся уголовные дела.