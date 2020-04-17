На Урале таможенники предотвратили незаконный вывоз масок и средств дезинфекции
Сегодня, 13:16ОбществоФото: pixabay.com
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На Урале таможенная служба предотвратила незаконный вывоз средств индивидуальной защиты за границу, сообщает Ура.ру со ссылкой на начальника Уральского таможенного управления Максима Чмора.
Груз был задержан на границе с Казахстаном.
По словам Максима Чмора, задержано 12 транспортных средств, в которых находились средства индивидуальной защиты. Это маски, перчатки, бахилы, дезинфицирующие средства. В общей сложности было задержано более 27 тонн товаров.
На данный момент проводится изъятие товаров, а в отношении перевозящих их лиц заводятся уголовные дела.
При этом для оформления средств индивидуальной защиты, которые ввозятся на территорию России, применяется упрощенный порядок оформления.
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