Самолет «Уральских авиалиний» потерял надувной трап красноярском аэропорту, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, 1 ноября в 02.26 после вылета из аэропорта Красноярска самолета Аirbus A321 на взлетно-посадочной полосе обнаружили надувной аварийный трап. Он используется «Уральскими авиалиниями» для перевозки грузов, пассажиры на борту самолета отсутствовали. По данному факту проводится расследование, оно находится под контролем Уральского транспортного прокурора. Напомним, 27 октября два самолета ушли на запасной аэродром в Уфу из-за плохой погоды в Екатеринбурге. Из-за непогоды в Екатеринбурге два самолета ушли на запасной аэродром в Уфу

