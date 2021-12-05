Екатеринбурженка опровергла обвинение о нападении на медиков скорой помощи

Екатеринбурженка опровергла обвинение о нападении на медиков скорой помощи
Екатеринбурженка опровергла обвинение о нападении на медиков скорой помощи
Сегодня, 21:25ОбществоФото: 1MI
Жительница Екатеринбурга, к дочери которой на вызов приехала бригада медиков, рассказала свою версию событий. Ранее врачи сообщили, что на них напал отец девочки. По их словам, медработницу скрутили и поставили на колени.

Однако история женщины сильно отличается от того, что сказали медики. Свердловчанка сообщила, что все началось, когда ее семилетняя дочь заболела. Поскольку у женщины появились подозрения на коронавирус, она пошла в поликлинику, где получила совет вызвать скорую медицинскую помощь с «ковидной» бригадой.

В скором времени врачи прибыли. Это оказались девушка и молодой человек, однако их работа не устроила женщину. Она рассказала, что медики толком не осмотрели ребенка и отказались брать тест, заявил, что у них «нет таких полномочий». Также врачи предложили госпитализировать девочку, но мама отказалась.

Она позвала мужа, чтобы тот поставил подпись на отказе от госпитализации. Молодой человек отдал для ознакомления папку с документами. Мужчина попытался сфотографировать бланк с данными о диагнозе, но девушке это не понравилось. Она попыталась «выпихнуть» его телефон, сообщает Е1.

Никто не ставил ее на колени, не хватал за горло. Мой муж на автомате ее оттолкнул — но больше ничего,отметила екатеринбурженка.

Также, по ее словам, врачи не сбегали, поскольку женщина сама попросила, чтобы они покинули квартиру. Она утверждает, что есть свидетель происходящего: женщина, сидевшая в соседней комнате.

Напомним, по словам врачей, родитель начал снимать медиков на камеру, силой забрал документы и скрутил фельдшера. Второму врачу удалось ее вызволить, после чего бригада покинула квартиру.

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Екатеринбург
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