Екатеринбуржец напал на приехавших медиков скорой помощи на глазах у ребенка

На сотрудницу скорой помощи напал житель Екатеринбурга, который вызвал бригаду, чтобы его ребенку взяли ПЦР-тест. Однако диагностика не входит в полномочия медиков.

Житель Екатеринбурга вызвал бригаду скорой помощи своему ребенку 4 декабря, он хотел, чтобы фельдшеры взяли у него ПЦР-тест. Как только мужчина услышал, что они не занимаются лабораторными исследованиями, он стал вести себя агрессивно. Родитель начал снимать медиков на камеру, силой забрал документы, а затем скрутил девушку-фельдшера на глазах у ребенка. Второму медику удалось вызволить ее, после чего бригада покинула квартиру. Пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает пресс-служба. Там отметили, что за год на вызовах было совершено около 20 нападений на сотрудников. Напомним, в середине августа пьяный дебошир в Екатеринбурге брызнул перцовым баллончиком в лицо фельдшеру, приехавшему на вызов и разбил голову водителю. Молодого человека задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отделение полиции. Стали известны подробности нападения на медиков «скорой» в Екатеринбурге

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