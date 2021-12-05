Екатеринбуржец напал на приехавших медиков скорой помощи на глазах у ребенка

Екатеринбуржец напал на приехавших медиков скорой помощи на глазах у ребенка
Екатеринбуржец напал на приехавших медиков скорой помощи на глазах у ребенка
Сегодня, 11:14ПроисшествияФото: 1MI
На сотрудницу скорой помощи напал житель Екатеринбурга, который вызвал бригаду, чтобы его ребенку взяли ПЦР-тест. Однако диагностика не входит в полномочия медиков.

Житель Екатеринбурга вызвал бригаду скорой помощи своему ребенку 4 декабря, он хотел, чтобы фельдшеры взяли у него ПЦР-тест. Как только мужчина услышал, что они не занимаются лабораторными исследованиями, он стал вести себя агрессивно.

Родитель начал снимать медиков на камеру, силой забрал документы, а затем скрутил девушку-фельдшера на глазах у ребенка. Второму медику удалось вызволить ее, после чего бригада покинула квартиру. Пострадавшая написала заявление в полицию, сообщает пресс-служба. Там отметили, что за год на вызовах было совершено около 20 нападений на сотрудников.

Напомним, в середине августа пьяный дебошир в Екатеринбурге брызнул перцовым баллончиком в лицо фельдшеру, приехавшему на вызов и разбил голову водителю. Молодого человека задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отделение полиции.

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Екатеринбург
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