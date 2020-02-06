В Нижнем Тагиле осудят фельдшера за оформление подложных больничных за деньги
Прокуратура Нижнего Тагила направила в суд уголовное дело в отношении фельдшера. Она обвиняется в оформлении листков нетрудоспособности за взятку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении фельдшера, замещающей должность участкового врача-терапевта, поликлиники № 1 ГБУЗ Свердловской области «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил».
Она обвиняется в получении взятки до 10 тысяч рублей, а также в служебном подлоге, предполагающем внесение ложных сведений в официальные документы из корыстных целей.
По версии следствия, с мая 2017 года по июнь 2018 года фельдшер трижды оформила обратившейся к ней жительнице листок нетрудоспособности. В него она внесла ложные сведения о наличии заболевания, предоставляющего право временного освобождения от работы на 10 календарных дней. За каждый оформленный больничный фельдшер получила три тысячи рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фельдшеру грозит до двух лет лишения свободы.