На Урале таксисты столкнулись с массовой блокировкой за нарушения правил сервиса

В Екатеринбурге водителей «Яндекс.Такси», которые не хотят принимать заказы, начали массово блокировать за нарушения правил сервиса.

Обычно водители предпочитают не ездить в близлежащие города, а также принимать «далекие» и «средние» по дальности заказы, рассказал изданию Е1 один из таксистов. По мнению водителей, заказы, которые не принесут пассажиров, являются невыгодными. Для того, чтобы за отмену заказов не терять рейтинговые баллы, таксисты начали использовать режим «полета» на телефонах. Когда они включают «самолет», система думает, что у водителей появились неполадки с интернетом. Однако компании данное поведение невыгодно, поэтому теперь, если водитель часто включает режим «полета», приложение распознает это и таксист может быть заблокирован. Сроки: от нескольких часов до недели. Недавно за такие действия водителей начали массово блокировать на одну неделю. Причем с самим «Яндексом» никак не договориться о поблажках,отметил источник. Напомним, накануне жительница Екатеринбурга пожаловалась на водителя «Яндекс.Такси», который довел ее до слез и истерики. Причиной конфликта стала оплата поездки. Женщина хотела расплатиться промокодом, а водитель отказывался от этого. В Екатеринбурге водитель такси угрозами довел пассажирку до слез и истерики

