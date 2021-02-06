Записали в ковидные: уралец обвинил больницу в неправильном диагнозе умершей бабушке

Записали в ковидные: уралец обвинил больницу в неправильном диагнозе умершей бабушке

Сегодня, 15:12ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге внук 85-летней бабушки оспаривает ее посмертный диагноз. Ее госпитализировали с пролежнем, а по справке она умерла от COVID-19.

По его словам, перед новым годом женщина почувствовала себя плохо. 2 января у нее поднялась температура и скорая помощь увезла пенсионерку в ГКБ № 14.

Ей удалили пролежень на копчике и положили под кислород: она не могла дышать. Лечащий врач сказал, что у нее поражено 40% легких, но у лежачих такое часто бывает — жидкость затекает в легкие,рассказал екатеринбуржец Ура.ру.

Он отметил, что мазки на COVID-19 оказались отрицательными. 14 января бабушку начали готовить к переводу в клинику института мозга, чтобы лечить последствия инсульта, но 18 января она умерла. В справке о смерти среди причин указан коронавирус. Внук уверен, что пенсионерку «записали в ковидные», чтобы больница получила за нее больше денег.

Медик, знакомый с ходом лечения женщины пояснил, что диагноз поставили с учетом КТ и клинической картины болезни. Кроме того, посмертный анализ тканей подтвердил COVID-19.

В Территориальном Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, что тариф на стационарное лечение пациентов с коронавирусом в системе ОМС составляет от 40 до 170 тысяч рублей. По всем случаям смерти проводится экспертиза.

Выдавать одно заболевание за другое бессмысленно: штрафы и санкции будут многократно выше полученного больницей «ковидного» тарифа,пояснили в фонде.

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