Магазины компании «Тагилхлеб» закрываются в разных районах города

«Тагилхлеб» массово закрывает торговые точки в Тагиле

Торговые точки компании «Тагилхлеб» в разных районах Нижнего Тагила не работают, массово сообщают тагильчане. Единственный магазин на территории хлебозавода на Вагонке также закрылся на ремонт.

О закрытии торговой точки на территории «Тагилхлеба» на Вагонке TagilCity.ru рассказали местные жители. По словам собеседника редакции, накануне на дверях и в окне раздачи магазина появились объявления о закрытии площадки на ремонт. Наш «Тагилхлеб» закрылся, объявление весит, что ремонт до конца марта. Не знаю, правда или нет, но ходят слухи, что не откроется. Говорят, работать некому. Но привычный гудок по окончанию вечерней смены на хлебозаводе гудит. В других магазинах товар «Тагилхлеба» есть, рассказал TagilCity.ru местный житель. Торговая точка на улице Свердлова, 46 работала с момента открытия хлебокомбината в 1939 году. Тагильчане сообщают в соцсетях о закрытии еще нескольких магазинов марки в других районах города. Тагилстрой — на конечной трамвая уже давно закрылся «Тагилхлеб». Сначала, вроде как, на ремонт, а потом оказалось, что вообще. Сейчас там аптека строится. Ещё один магазин был на Гвардейской. Сколько себя помню всегда работал. А теперь «Монетка» там будет. Жалко, конечно,сообщают тагильчане в соцсетях. В настоящий момент владельцем ООО АПХК «Тагилхлеб» является Станислав Бойко. В конце 2021 года было признано банкротом ООО «Нижнетагильский мельзавод», 32%-ной долей в котором владела АПХК. Также Бойко является членом совета директоров АО «Тагилхлеб» и до начала 2021 года владел 99,96% в ООО «ТД «Тагилхлеб». Численность персонала в АО составляет 179 человек (управляющий Денис Зобнин), выручка за минувший года, по данным системы СПАРК, составляет 481 миллион рублей. Компания занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Торговый дом в свою очередь занимается сбытом такой продукции, численность — 39 человек. Сейчас 100% этой компании принадлежит Константину Федорову. К нему, как индивидуальному предпринимателю, предъявлен иск на 5,5 миллиона рублей от АО «Тагилхлеб». Иск о взыскании задолженности в марте рассмотрит Арбитражный суд Свердловской области. Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в «Тагилхлеб» по факту закрытия торговых точек, чтобы выяснить, будут ли они вновь открываться или нет.

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