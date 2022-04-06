Школьники Екатеринбурга рисовали на уроке плакаты против спецоперации на Украине

Школьники Екатеринбурга рисовали на уроке плакаты против спецоперации на Украине
Школьники Екатеринбурга рисовали на уроке плакаты против спецоперации на Украине
Сегодня, 08:06ОбществоФото: pixabay
Учитель Изобразительного искусства одной из Свердловский школ стал предметом обсуждения в родительских чатах. Педагог из Екатеринбурга попросил детей нарисовать плакаты против спецоперации на Украине.

Инцидент произошёл в четвёртом классе одной из школ Екатеринбурга накануне. Дети пожаловались после урока ИЗО своим родителям на преподавателя, который дал им задание нарисовать плакат против спецоперации на Украине. Эту работу школьники делали в школе во время занятия, пишет «КП-Екатеринбург».

Родители четвероклашек пожаловались сначала директору образовательного учреждения, а затем написали на 30-летнего педагога заявление в прокуратуру. Учитель на момент происшествия успел проработать в школе два дня.

В самом образовательном учреждении ситуацию комментировать отказались. Педагог тоже.

Сюжеты:
Операция на УкраинеЕкатеринбург
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