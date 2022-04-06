Школьники Екатеринбурга рисовали на уроке плакаты против спецоперации на Украине

Учитель Изобразительного искусства одной из Свердловский школ стал предметом обсуждения в родительских чатах. Педагог из Екатеринбурга попросил детей нарисовать плакаты против спецоперации на Украине.

Инцидент произошёл в четвёртом классе одной из школ Екатеринбурга накануне. Дети пожаловались после урока ИЗО своим родителям на преподавателя, который дал им задание нарисовать плакат против спецоперации на Украине. Эту работу школьники делали в школе во время занятия, пишет «КП-Екатеринбург». Родители четвероклашек пожаловались сначала директору образовательного учреждения, а затем написали на 30-летнего педагога заявление в прокуратуру. Учитель на момент происшествия успел проработать в школе два дня. В самом образовательном учреждении ситуацию комментировать отказались. Педагог тоже.

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