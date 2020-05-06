Над Екатеринбургом пролетели военные вертолеты Ми-8

Два вертолета проследовали над проспектом Ленина со стороны УрФО в направлении ВИЗ-пруда.

Как рассказали изданию в пресс-службе ЦВО, летчики проводили проверку маршрута демонстрационного полета авиации в Екатеринбурге. Пилоты проверяли воздушное пространство на наличие в нем высотных зданий и сооружений.

В Екатеринбурге 7 мая в 11.00 пройдет совместная тренировка авиапарада к 75-й годовщине Победы. Первая прошла 5 мая. Сам парад пройдет в то же время 9 мая.