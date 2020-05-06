Над Екатеринбургом пролетели военные вертолеты Ми-8

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Вчера над центром Екатеринбурга очевидцы заметили пролетающие боевые вертолеты Ми-8, сообщает «Уралинформбюро».
Сюжеты: Екатеринбург
Два вертолета проследовали над проспектом Ленина со стороны УрФО в направлении ВИЗ-пруда.
Как рассказали изданию в пресс-службе ЦВО, летчики проводили проверку маршрута демонстрационного полета авиации в Екатеринбурге. Пилоты проверяли воздушное пространство на наличие в нем высотных зданий и сооружений.
В Екатеринбурге 7 мая в 11.00 пройдет совместная тренировка авиапарада к 75-й годовщине Победы. Первая прошла 5 мая. Сам парад пройдет в то же время 9 мая.
Демонстрационные полеты в честь Дня Победы планируется провести в девяти городах России. В них примет участие 44 самолета и 40 вертолетов.
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