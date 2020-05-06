Жители Екатеринбурга во время режима самоизоляции открыли купальный сезон
Сегодня, 11:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Вчера в Екатеринбурге в первый теплый день мая десятки жителей открыли отправились на пляж на Верх-Исетский пруд, несмотря на действующий режим самоизоляции, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Как пишет издание, после выхода публикации, на пляж направились сотрудники полиции, но там нарушителей режима они не обнаружили.
По словам очевидцев, некоторые из отдыхающих успели искупаться.
Напомним, что в Свердловской области выявлено больше 1,2 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне Евгений Куйвашев заявил о продлении режима самоизоляции еще на неделю, чтобы оценить эпидемическую обстановку в регионе.
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