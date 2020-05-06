Жители Екатеринбурга во время режима самоизоляции открыли купальный сезон

Как пишет издание, после выхода публикации, на пляж направились сотрудники полиции, но там нарушителей режима они не обнаружили.

Напомним, что в Свердловской области выявлено больше 1,2 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне Евгений Куйвашев заявил о продлении режима самоизоляции еще на неделю, чтобы оценить эпидемическую обстановку в регионе.