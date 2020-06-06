Уральцы обратились к полпреду Цуканову с жалобой на Среднеуральскую птицефабрику

Уральцы распространили свое обращение в социальных сетях, а также местных новостных и городских сообществах.

Горожане рассказывают, что на протяжении долгих лет птицефабрика мешает им жить. Дело в том, что организация на постоянной основе сбрасывает отходы своей деятельности в Молебское болото, а также в леса Березовского лесничества недалеко от Верхней Пышмы. Невыносимый запах режет уральцам глаза, а летом их атакуют полчища мух.

«Скоро в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Для чего нам отдавать за них свой голос, если даже нынешняя Конституция не является гарантом наших прав?»,возмущаются свердловчане в своем обращении.