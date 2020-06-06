Уральцы обратились к полпреду Цуканову с жалобой на Среднеуральскую птицефабрику
Жители Среднеуральска и Верхней Пышмы подготовили обращение на имя уполномоченного представителя президента в УрФО Николая Цуканова с просьбой повлиять на «Среднеуральскую» птицефабрику, сообщает ЕАН.
Уральцы распространили свое обращение в социальных сетях, а также местных новостных и городских сообществах.
Горожане рассказывают, что на протяжении долгих лет птицефабрика мешает им жить. Дело в том, что организация на постоянной основе сбрасывает отходы своей деятельности в Молебское болото, а также в леса Березовского лесничества недалеко от Верхней Пышмы. Невыносимый запах режет уральцам глаза, а летом их атакуют полчища мух.
«Скоро в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Для чего нам отдавать за них свой голос, если даже нынешняя Конституция не является гарантом наших прав?»,возмущаются свердловчане в своем обращении.
Ранее МЧС выявил нарушения пожарной безопасности на Среднеуральской птицефабрике. В связи с этим суд запретил эксплуатировать ее помещения. Однако в последний день руководство предприятия успело оспорить решение.