В Верхней Пышме 22 гражданина Китая помещены на карантин в городскую больницу
В центральную городскую больницу Верхней Пышмы поступили 22 гражданина Китая, которые пробудут в течение двух недель на карантине, сообщает Znak со ссылкой на источник в администрации города.
Граждане Китая прибыли на Урал самолетом из Москвы.
По словам источника, у всех поступивших в больницу были взяты анализы на коронавирус. Результаты показали, что заболевших нет, но 22 человека расположены в отдельных боксах на 14 дней, на время инкубационного периода вируса.
В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области комментариев пока не дают.
Ранее в Екатеринбурге был открыт обсерватор на базе санатория «Бодрость», где на данный момент размещены 58 пассажиров рейса Пекин-Екатеринбург. Кроме того, еще 50 китайских граждан размещены в общежитии города Богданович. На данный момент они также находятся под наблюдением.
По последней информации в Китае коронавирусом заражено более 69 тысяч человек, погибло около 1,6 тысячи. При этом, случае выздоровления зафиксировано чуть больше восьми тысяч.