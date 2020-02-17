В Верхней Пышме 22 гражданина Китая помещены на карантин в городскую больницу

Граждане Китая прибыли на Урал самолетом из Москвы.

По словам источника, у всех поступивших в больницу были взяты анализы на коронавирус. Результаты показали, что заболевших нет, но 22 человека расположены в отдельных боксах на 14 дней, на время инкубационного периода вируса.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области комментариев пока не дают.

Ранее в Екатеринбурге был открыт обсерватор на базе санатория «Бодрость», где на данный момент размещены 58 пассажиров рейса Пекин-Екатеринбург. Кроме того, еще 50 китайских граждан размещены в общежитии города Богданович. На данный момент они также находятся под наблюдением.